Развитие военно-патриотического воспитания стало основной темой уральского форума "Подвиг поколений"

Фото -https://t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюмени 30 апреля проходит военно-патриотический форум Уральского федерального округа "Подвиг поколений".

В работе форума участвуют полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие, сообщает ОперШтаб.

Владимир Якушев подчеркнул важность патриотического воспитания: "Урал и Западная Сибирь внесли огромный вклад в разгром фашизма. Труд уральцев и сибиряков обеспечил Советскую армию лучшим в мире оружием. Это наша гордость на все времена. Память о подвиге отцов и дедов объединяет поколения. Но патриотизм и любовь к Родине не наследуется автоматически. Патриотическое воспитание требует системного подхода. Мы возрождаем лучшие традиции прежних лет. В регионах УФО действуют 3,5 тыс. молодёжных и детских организаций военно-патриотической направленности. Уральский федеральный округ – один из центров поискового движения в стране. Патриотизм – это деятельное участие в судьбе страны. И яркий тому пример – добровольческое движение", – заявил полномочный представитель Президента в УФО.

В Тюменской области более 16 тысяч человек являются активистами движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", "Российское движение школьников", "Поисковое движение России", сообщил Александр Моор. "Сегодня программы школ, образовательных организаций всех уровней должны быть наполнены тематикой воспитания гражданственности, патриотизма, укрепления семейных ценностей и преемственности поколений. Необходимо обеспечить вовлечение в реализацию патриотических проектов как можно большего числа молодых людей, создавать условия для поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи", – отметил глава региона.

Андрей Картаполов отметил активизацию "псевдоисториков", которые пытаются фальсифицировать и пересмотреть факты и итоги Великой Отечественной войны. "С учетом таких реалий понятна насущная задача современного российского общества и прежде всего молодого поколения. Нравственный долг каждого из нас не дать оболгать, умалить или опорочить велики подвиг поколения победителей", – подчеркнул замминистра обороны РФ.