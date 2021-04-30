В Тюмени места отдыха обрабатывают от клещей

16:00 30 апреля 2021
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В Тюмени с 26 апреля на территории городских лесов началась акарицидная обработка. На этой неделе выполнены работы на площади 93 га, это территория Гилевской рощи, а также территории обустроенных мест отдыха в лесах.

По информации МКУ "ЛесПаркХоз", до 6 мая планируется провести противоклещевую обработку территории лесных массивов по улице Дружбы, жилого района Верхний бор, района озера Цимлянское, жилого района Комарово — всего 155,4 га.

Теги: клещи , леса
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