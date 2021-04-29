Как правильно выбрать скорость Интернета в квартире?

Сегодня трудно представить человека, который не хотел бы провести в свою квартиру Интернет. Учитывая огромный выбор провайдеров, это, казалось бы, не является большой проблемой.

Однако многообразие предложений ставит перед человеком другую дилемму – как правильно выбрать тариф, чтобы не переплачивать за ненужные Мбит в секунду? Здесь нужно отталкиваться от нескольких факторов. Для начала стоит определиться с главным – зачем вам в квартире нужен Интернет?

Если вы обычно лишь пролистываете новостную ленту или социальные сети и пользуетесь доступом в Сеть в гордом одиночестве, вам подойдет скорость до 100 Мбит/с. Для просмотра или скачивания любимых сериалов в хорошем качестве, особенно если вы в дома не один такой, целесообразна скорость до 150 Мбит/c. Если вы выходите в Интернет с множества устройств, а кто-то в семье любит посещать в онлайн-игры и смотреть видео, оптимальная скорость – до 250 Мбит/c.

Далее, если вы собираетесь раздавать в квартире беспроводной Интернет, обязательно уделите пристальное внимание выбору Wi-Fi роутера, ведь от него также зависит стабильность и скорость передачи данных. Иначе говоря, не обязательно роутер сможет обеспечить вам ту стабильную скорость, которую обещает провайдер.

Предпочтение лучше отдавать роутерам с маркировкой не ниже "Wireless 300", с внешними съемными антеннами (чем больше, тем лучше) и с поддержкой диапазона до 5 ГГц. Внешние съемные антенны обеспечивают наилучшее покрытие и дают возможность при желании сменить антенну на более мощную или направленную. Указанные стандарты обеспечат минимально комфортную скорость и приятную зону покрытия.

Добавим, что в некоторых домах стены могут прилично замедлять или вовсе не пропускать сигнал. Поэтому по вопросам расположения роутера в квартире для лучшего охвата стоит проконсультироваться со специалистом.

В Тюмени высоким стандартам качества Интернета отвечает "Русская компания". Провайдер предоставляет высокоскоростной доступ в Сеть, оказывает круглосуточную техническую поддержку 24/7, а многообразие тарифных линеек позволит подобрать скорость и условия подключения индивидуально.

Для безлимитного доступа в Интернет для многоквартирных домов действуют тарифы:

* Домашний 100 – скорость до 100 Мбит/с за 500 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо150 – скорость до 150 Мбит/сек за 550 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо250 – скорость до 250 Мбит/сек за 750 рублей в месяц.

А если к безлимитному Интернету вы хотите добавить кабельное телевидение с более чем 200 каналов на любой вкус, к вашим услугам следующие предложения:

* Без забот 100 – скорость до 100 Мбит/с за 650 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо150 + ТВ – скорость до 150 Мбит/сек за 700 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо250 + ТВ – скорость до 250 Мбит/сек за 800 рублей в месяц.

Доступны и акционные тарифные планы:

* Для Своих+ – скорость до 100 Мбит/с и 200 каналов за 550 рублей в месяц;

* Для Своих200+ – скорость до 200 Мбит/с и 200 каналов за 699 рублей в месяц.

Уточнить техническую возможность подключения, задать вопросы и оставить заявку на подключение можно по телефону 39-00-39 или на сайте "Русской компании".