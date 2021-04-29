Член Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова считает, что целостность России под угрозой и общество должно объединиться

Целостность и единство России — под угрозой, общество должно объединиться. Такое мнение высказала Светлана Ярославова, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

"Россия способна отразить любой внешний удар — военная мощь страны не вызывает сомнений. Недоброжелатели попытаются уничтожить страну изнутри, используя алчных, трусливых и продажных людей, коих найдется в каждой стране, в каждом городе и селе. Цикл документальных фильмов митрополита Псковского и Порховского Тихона "Гибель империи. Византийский урок" побуждает осмыслить происходящее в XXI веке", — рассуждает общественница.

"Именно самодостаточность России вызывает в мире огромную зависть, которая порождает напряжение, затем ненависть и вынашивание планов, как бы захватить, погубить Россию. Извне напасть на Россию не получится, это мы поняли из послания президента. Будут искать трещины, щели, чтобы разрушить Россию изнутри, опираясь на алчных, трусливых, продажных тварей, коих найдется в каждой стране, в каждом городе и селе - достаточно одного предателя, чтобы случилась беда", - написала она в своей статье "Послание Путина и Византийский урок".

"Информация сегодня — страшная сила. Трудно отмыться, когда тебя обливают грязью, обвиняют в том, чего не было. Вместо того, чтобы продолжать свое дело, мы силимся доказать, что чисты в помыслах и делах на мировой арене. Не верят. Сегодня, как никогда, нам необходима гражданская сплоченность. Нельзя раскачивать лодку, это очень опасно. Разобщение вместо сплочения приведет к гибели корабля. Целостность и единство России сегодня под угрозой. 2021 год – решающий, будем ли мы верить или сомневаться, будем ли укреплять скрепы или разрывать страну изнутри, все зависит от нас", — высказалась Светлана Ярославова.