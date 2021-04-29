Тюменцам раздадут георгиевские ленточки

В преддверии 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне с 22 апреля по 9 мая по всей стране проводится патриотическая акция "Георгиевская ленточка – 2021".

В этом году участие в акции примут все 26 муниципальных образований Тюменской области. Накануне Дня Победы жители региона могут прикрепить георгиевские ленточки на одежду в области сердца как дань памяти павшим на полях сражений, знак уважения к ветеранам, благодарности людям, сделавшим все для фронта.

Пункты выдачи георгиевских ленточек будут работать в местах высокой проходимости: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах, посвященных празднованию Дня Победы.

В Тюмени памятные ленты раздают волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды", которые проводят опрос жителей по выбору лучшего дизайн-проекта объекта городской инфраструктуры. Точки выдачи памятных лент находятся на площади 400-летия Тюмени, Аллее молодоженов, Цветном бульваре, на набережной реки Тура, в экопарке "Затюменский", в парке "Гилевская роща" в торговых центрах "Па-На-Ма", "Премьер", "Магеллан", "Фаворит", "Кристалл", "Галерея Вояж", "Солнечный", "ЦУМ", "Зеленый берег", "П.О.Р.Т.", "Колумб", "Сити Молл", "Гудвин".