В Тюмени открылся новый молодежный медиацентр

Медиацентр молодежной политики открыл свои двери 27 апреля. Организация работает с 2020 года, но сроки официального открытия были сдвинуты из-за пандемии. Теперь тюменская молодежь сможет посещать пространство для создания своих некоммерческих проектов и воплощения смелых идей.

Открытие прошло в формате интерактивной экскурсии. Первыми гостями медиацентра стали журналисты тюменских СМИ, а также представители регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Им показали функционирующие в центре отделы, редакцию "Моего портала", коворкинг. А также студию, где молодые медийщики смогут создавать уникальный контент. Арендовать помещение можно будет бесплатно. Кроме того, студенты тюменских вузов смогут проходить в медиацентре практику в сферах журналистики, пиара и социологии.

По словам главы регионального департамента по молодежной политике Павла Белявского, открытие такого пространства в городе – отличная возможность для начинающих медийщиков зайти в профессию. "Мы хотим, чтобы люди приходили сюда развиваться и вырабатывать правильные журналистские привычки. Ведь в современном мире достоверная информация мало ценится, все гонятся за просмотрами и охватами. Мы верим, что здесь будет создаваться качественный и проверенный контент".

Для того чтобы попасть в медиацентр, необходимо будет заполнить форму на сайте http://mediacentr72.ru/. Кроме аренды студии, молодежь сможет принимать участие в идейных питчингах. Условия для этого простые: быть молодым и креативным.

Дарья Юшкова