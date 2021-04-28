Тюменцев приглашают в университет третьего возраста

Тюменские пенсионеры получают творческие навыки в "Университете третьего возраста".

"Четыре возраста женщины" − это серия интенсивов факультета изобразительного искусства. В технике акварель тюменки активного возраста создадут цикл картин, посвященных этапам своей жизни.

Самый трогательный из них – детство, стал темой первого занятия. Куратор направления, художница Алена Изотова, предложила студенткам вспомнить о лучших моментах этого периода и поделиться ими через образы. Студентки выбрали теплые оттенки и создали акварельные наброски, используя плавные линии кисти. Им еще предстоит научиться выстраивать сюжет и овладеть тонкостями своенравной акварели, но мы точно знаем, что на занятиях Алены Изотовой у них все получится.

Больше верить в собственные возможности и заявить о себе во весь голос призывает своих студентов и Анна Сафронова, педагог по вокалу и куратор факультета хорового пения.

Девиз обучающей программы: "Петь легко!". Важно понимать, как звучать правильно, остальное – дело техники.

На первом занятии студенты 55+ учились разогревать голосовые связки. Педагог зарядила группу позитивной энергией творчества и, конечно, поделилась лайфхаками, которые помогут подготовиться к отчетному концерту.

Полезные техники для речи отработают еще на одном творческом направлении "Университета третьего возраста" − факультете ораторского мастерства. Под руководством специалиста по речи Аси Куприяновой студенты создадут неповторимый речевой имидж, а также научатся говорить правильно и со вкусом.

Напомним, что факультеты изобразительного искусства, хорового пения и ораторского мастерства принимают студентов 55+ в центре "Эрудит" (г.Тюмень, ул.Мельникайте, 48).