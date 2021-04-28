У тюменцев есть шанс принять участие в онлайн-проектах, посвященных Великой Победе

Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Онлайн-проекты, посвященные Великой Победе, запустил Дом культуры “Водник”. У каждого есть шанс принять в нем участие.

Проектов предусмотрено несколько: фестиваль поэзии “Под мирным небом” и выставка рисунков и фотографий “Победа нашими глазами”.

Чтобы принять участие в фестивале поэзии необходимо прочитать стихи или прозу на военную тематику, записать видео и отправить на почту: dkvodnik@mail.ru.

К видео необходимо приложить заявку на участие и согласие на обработку персональных данных. Принять участие в фестивале может любой желающий в возрасте от трех лет.

Еще один проект “Водника” – выставка рисунков и фотографий. Нарисуйте или сделайте фото на военную тематику и отправляйте на почту: dkvodnik@mail.ru. Все рисунки и фотографии будут опубликованы в социальных сетях ДК “Водник”.

Работы принимаются с 3 по 8 мая. Уточнить все интересующие подробности можно по номеру: 8 (3452) 45-47-26.