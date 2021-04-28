Почта России сообщила о графике работы в праздники

Почта России изменит режим работы отделений в майские праздники. 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы).

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.