В челябинской нацгвардии заинтересованы в контрактниках из Тюменской области

16:00 27 апреля 2021
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Войсковая часть 3468 города Снежинска Челябинской области проводит набор граждан в возрасте до 40 лет для поступления на военную службу по контракту в ряды войск национальной гвардии РФ. Жителям Тюменской области, находящимся в запасе Вооруженных сил РФ, предлагают поступить на службу на воинские должности сержантов и солдат.

В войсковой части сообщают об условиях службы: зарплата от 37 тысяч рублей в месяц, предоставление служебного жилья, оплачиваемый отпуск от 30 до 50 суток в зависимости от выслуги лет, право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе и ряд других условий.

По вопросам поступления на военную службу тюменцам предлагают обращаться в войсковую часть по телефону: +79227166007. 

 

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