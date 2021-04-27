В челябинской нацгвардии заинтересованы в контрактниках из Тюменской области

Войсковая часть 3468 города Снежинска Челябинской области проводит набор граждан в возрасте до 40 лет для поступления на военную службу по контракту в ряды войск национальной гвардии РФ. Жителям Тюменской области, находящимся в запасе Вооруженных сил РФ, предлагают поступить на службу на воинские должности сержантов и солдат.

В войсковой части сообщают об условиях службы: зарплата от 37 тысяч рублей в месяц, предоставление служебного жилья, оплачиваемый отпуск от 30 до 50 суток в зависимости от выслуги лет, право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе и ряд других условий.

По вопросам поступления на военную службу тюменцам предлагают обращаться в войсковую часть по телефону: +79227166007.