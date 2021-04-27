Тюменские медучреждения сообщили о работе в праздники

В Тюменской области рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях области (амбулаторная помощь) 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 марта — обычный режим. В праздничные дни — в соответствии с утвержденным графиком:

1 и 9 мая прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 9 утра до 16 часов дня, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты;

2, 3 и 10 мая прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 9 утра до 16 часов дня, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты; диагностические службы, будет организован прием врачей-специалистов;

Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ №2" будет работать 3 и 10 мая с 8 утра до 14 часов дня.

Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться 8 мая с 8 утра до 14 часов.

По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться в ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город", а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц №3 г. Тобольска, №4 г. Ишима, №11 р.п. Голышманово и №12 г. Заводоуковска 8 мая с 8 утра до 14 часов.

По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер" 3 мая с 8 утра до 14 часов, 10 мая с 8 утра до 14 часов дня.

По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" 8 мая с 8 утра до 15 часов дня.

По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областная психиатрическая больница" 8 мая с 9 утра до 13 часов дня.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" 1 и 8 мая с 9 утра до 13:30 часов дня.

Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" 8 мая с 8 утра до 14 часов дня.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.