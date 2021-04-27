В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ на территории региона на 16-й неделю этого года увеличилась по сравнению с предыдущей неделей, превысив недельный эпидемический порог за счет взрослого населения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Заболеваемость детского населения — возрастная категория 7–14 лет — ОРВИ также возросла, но не превышает недельный эпидемический порог. Вирусы гриппа на 16-й неделе не зарегистрированы.
В целях профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:
— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;
— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит смене каждые 2–3 часа;
— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.
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