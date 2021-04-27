В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ на территории региона на 16-й неделю этого года увеличилась по сравнению с предыдущей неделей, превысив недельный эпидемический порог за счет взрослого населения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Заболеваемость детского населения — возрастная категория 7–14 лет — ОРВИ также возросла, но не превышает недельный эпидемический порог. Вирусы гриппа на 16-й неделе не зарегистрированы.

В целях профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:

— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;

— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит смене каждые 2–3 часа;

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.