Новые многоэтажки: стоит ли переживать, если новостройку сдают раньше срока

Еще 5 лет назад возведение новостройки занимало 3-4 года. Сегодня дома возводятся за год, а иногда и раньше. Как строятся современные многоэтажки, какие технологии позволяют застройщикам возводить дома так быстро, и что это значит для дольщиков?

В 2020 году федеральная компания Страна Девелопмент в ЖК "Квартал на Московском" ввела в эксплуатацию на 9 месяцев раньше срока 2 дома, в ЖК "Европейский берег" один из домов был построен на полгода раньше, остальные 2 дома - на 9 месяцев. Это позволило семьям переехать в свой новый дом быстрее и сохранить средства сэкономленные, например, на аренде.

Что помогает застройщику держать темпы строительства и не терять в качестве?

Быстрый старт. На строительной площадке работают сразу 2-3 сваебойных экипажа, чтобы максимально быстро выполнить подземную часть здания.

Совмещение процессов. В работе используется поточно-параллельный метод строительства. Это когда параллельно строятся сразу все секции, а при появлении фронта работ процессы запускаются друг за другом без задержек. Например, когда на нижних этажах уже установлены окна, одна бригада продолжает их установку на верхних этажах, а другая уже прокладывает инженерные сети, а когда на верхних этажах приступают к инженерным сетям - на нижних уже идет процесс отделки помещений.

Современные машины и механизмы. При строительстве используются современные краны с высокой скоростью подъема и поворотов, большей грузоподъемностью. Стрелы у кранов длиннее, что позволяет подавать их в любое место строительной площадки быстро и без дополнительных перемещений.

Современные технологии. Компания первая в Тюмени стала использовать бетонораспределительную стрелу при строительстве жилых комплексов. Стрела работает в тандеме с бетононасосом - это позволяет проводить работы по бетонированию на любой высоте быстро и экономично. Такая технология - успешный опыт строителей Дубая. Страна Девелопмент адаптировала ее и успешно сократила сроки возведения домов в своих проектах на 25 - 30%. Для проведения трубопроводов используется технология бестраншейной прокладки коммуникаций - метод горизонтально-наклонного бурения. Это улучшает качество и ускоряет процесс.

Обучение кадров. Недавно Страна Девелопмент запустила Школу каменщиков. Курсы длятся два месяца. Готовят специалистов преподаватели из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, а практическую часть контролируют опытные каменщики, которые уже работают на проектах Страны. После курсов выпускники получат документ о переквалификации и смогут самостоятельно выполнять работы по "черновой" каменной кладке.

Трудоустройство квалифицированных кадров. После завершения обучения в Школе каменщиков выпускники трудоустраиваются в проекты компании в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Это помогает исключить вероятность простоя из-за нехватки кадров на рынке, а следовательно и сократить сроки строительства.

Внедрение новых технологий, использование современных машин при строительстве жилых комплексов и налаженная система работы специалистов не только сокращают сроки возведения дома, но и улучшают его качество. Это позволяет строить дома, в которые хочется возвращаться.

Узнать больше о строящихся жилых проектах компании Страна Девелопмент можно на сайте: strana.com или по телефону: +7 (345) 257-97-14.