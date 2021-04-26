На тюменской набережной будут дежурить десять спасателей

С 26 апреля в Тюмени для обеспечения безопасности набережную реки Туры патрулируют десять спасателей.

Как пояснили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, спасатели будут нести дежурство ежедневно в апреле с 11 до 21 часа, в мае — с 10 до 22 часов. Каждый спасатель имеет необходимое снаряжение.

Также спасатели займутся разъяснительной работой с населением по правилам безопасного поведения на воде и вручают памятки.