На тюменской набережной будут дежурить десять спасателей

С 26 апреля в Тюмени для обеспечения безопасности набережную реки Туры патрулируют десять спасателей.
Как пояснили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, спасатели будут нести дежурство ежедневно в апреле с 11 до 21 часа, в мае — с 10 до 22 часов. Каждый спасатель имеет необходимое снаряжение.
Также спасатели займутся разъяснительной работой с населением по правилам безопасного поведения на воде и вручают памятки.
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