На тюменской набережной будут дежурить десять спасателей

17:26 26 апреля 2021
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С 26 апреля в Тюмени для обеспечения безопасности набережную реки Туры патрулируют десять спасателей.

Как пояснили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, спасатели будут нести дежурство ежедневно в апреле с 11 до 21 часа, в мае — с 10 до 22 часов. Каждый спасатель имеет необходимое снаряжение.

Также спасатели займутся разъяснительной работой с населением по правилам безопасного поведения на воде и вручают памятки.

Теги: набережная , спасатели
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