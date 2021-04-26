В Тюмени вышел альманах, посвященный историку Владимиру Темплингу

В рамках дней исторического и культурного наследия в литературно-краеведческом центре прошло занятие школы родословия Тюменского историко-родословного общества. Встреча была приурочена к выходу нового номера альманаха "Большое городище", издаваемого Юрием Мандрикой. Ноый номер посвящен памяти тюменского историка Владимира Темплинга.

Владимир Темплинг (1963–2020) — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета, ответственный редактор серии книг "Сибирский раритет", автор книги "Ипостаси духа: опыт заурядных биографий", многих научных и популярных публикаций в различных сборниках, журналах "Лукич", "Лукичок", "Большое городище", исследователь наследия собирателя фольклора жителей Тобольской губернии П.А.Городцова.

Презентацию журнала провела сотрудник научной библиотеки Тюменского государственного института культуры Людмила Кайгородова. Она подготовила подробный обзор альманаха "Большое городище", а также рассказ о жизни и исследовательской деятельности Владимира Темплинга.

Н встрече специалисты школы провели индивидуальные консультации по вопросам поиска информации для составления родословных.