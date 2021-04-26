Единую систему мониторинга окружающей среды предложили внедрить в России

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19 апреля в Общественной палате РФ рассмотрели новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды".

Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды и Общественный совет при Минприроды РФ.

Эксперты обсудили разработку системы и международные практики использования подобных технологий. Отдельное внимание было уделено существующей системе показателей контроля выбросов загрязняющих веществ, а также вопросу открытости и доступности результатов мониторинга для граждан.

Модератор председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина отметила, что ОП РФ — именно та площадка, на которой можно и нужно обсуждать нормативные документы до того, как они будут направлены в Правительство РФ.

Начальник Управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Юрий Пешков рассказал, что в качестве пилотного региона для реализации комплексной системы мониторинга качества окружающей среды выбран Красноярский край.

Участники отметили, что в дальнейшем такой экомониторинг предполагается проводить за счет средств регионального бюджета и предприятий-недропользователей. Часть экспертов считает, что неравномерность финансовых возможностей и нехватка средств во многих субъектах Российской Федерации не позволит эффективно реализовать данную работу, поэтому предлагается рассмотреть вариант поддержки со стороны государства.

По итогам слушаний, прошедших в Общественной палате, эксперты подготовят рекомендации к федеральному проекту, которые будут направлены в Минприроды РФ и в ППК "Российский экологический оператор".

Источник: ОП РФ