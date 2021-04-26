В Тюмени партия пенсионеров предлагает обновить систему городского теплоснабжения

Главные проблемы системы теплоснабжения Тюмени — ветхое состояние сетей и крупные — более чем миллиардные — долги потребителей ресурса. Системе теплоснабжения требуется серьезная модернизация, заявил Сергей Соловьев, заместитель председателя правления регионального отделения партии пенсионеров в Тюменской области, член регионального штаба ОНФ, федеральный модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" в Тюменской области.

"Я считаю, чтобы провести успешную модернизацию и снизить колоссальную аварийность, необходимо примерно 1,5 миллиарда рублей в год. Выход вижу такой — сумма в 1,3 миллиарда сложилась и по объективным причинам, мы знаем про кассовые разрывы большинства предприятий. Быстро ситуация не выправится. Но долги рано или поздно вернутся. Нужно понимать, что существует инвестиционное соглашение, договорные рамки. Почему бы не предусмотреть возможность выделения средств в виде субсидирования под гарантии возврата? Тогда вполне можно рассчитывать, что со временем градус напряженности заметно снизится. Большинство людей платят, но в ответ требуют качественную услугу. А именно по качеству расценивается эффективность системы теплоснабжения", — цитирует Сергея Соловьева ИА "Тюменская линия".

Что касается использования геоинформационной системы, это может эффективно решать вопросы предаварийного прогнозирования.

"Считаю этот подход правильным. Наверняка найдутся скептики, которые зададутся вопросом, зачем вкладывать в эти технологии немалые средства. Но эти вложения, вне всякого сомнения, окупаемы. Вместе с рядом сотрудников Тюменского индустриального университета мы готовим форум, в рамках которого эту тему планируется затронуть. И отрадно, что она вызывает понимание, в том числе, у представителей областных властей. Буквально недавно лидер Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин обозначил совершенствование системы теплоснабжения как одно из стратегических направлений. И, конечно же, мы, "фронтовики" будем держать на контроле данный вопрос", — сообщил Соловьев.



