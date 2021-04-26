В Тюменской области 23 населенных пункта получат доступ к бесплатному wi-fi

В Тюменской области в завершающую фазу вступил первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства: до конца 2021 года еще 23 сельских населенных пункта получат бесплатный Wi-Fi. Для этого специалисты "Ростелекома" построят 350 километров оптических линий связи. Стройка будет идти в деревнях и поселках Вагайского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов. В результате проведенных работ еще более 8 000 человек получат выход в интернет.

Появление Wi-Fi-точек в отдаленных населенных пунктах открывает жителям возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствует развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком": "Строительство сетей связи в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства мы ведем на постоянной основе. В Тюменской области работы выполнены на 90 %. Доступ в Сеть уже получили более 63 тысяч жителей сел региона. Многие населенные пункты, куда в этом году будут построены линии связи, располагаются на удаленных труднодоступных территориях. При строительстве оптики в таких районах связисты используют специальную технику. Подключение интернета в селах и деревнях позволит значительно улучшить качество оказываемых на их территории телеком-услуг и расширить цифровые возможности для населения и бизнеса".

Федеральный проект устранения цифрового неравенства реализуется в Тюменской области с 2015 года. За это время в 181 поселке построены волоконно-оптические линии связи и установлены точки Wi-Fi-доступа. Всего в перечень малых сел, включенных в проект, вошли 204 населенных пункта региона. В 14 районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью. Это Абатский, Армизонский, Аромашевский, Викуловский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Юргинский и Ялуторовский районы Тюменской области.

В рамках проекта УЦН "Ростелеком" предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой Wi-Fi-точки составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы. Место их установки в каждом населенном пункте специалисты "Ростелекома" согласовывают с местной администрацией.

Для того, чтобы выйти в Сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг. Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.