В Тюменском Росреестре на 76% выросло число электронных заявлений

На 76,2% возросло число электронных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость, поступивших в Управление Росреестра по Тюменской области по итогам 1 квартала 2021 года. Данные проанализированы в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

От общего числа поступивших документов об учете и регистрации, в электронном виде подано 43,51% заявлений.

Увеличение числа электронных пакетов документов наблюдается и при подаче заявлений по единой процедуре учета и регистрации. От общего числа документов, по итогам первого квартала 2021 года он составил 15,4%.

А динамика роста по заявлениям, поданным в электронном виде на регистрацию прав составила 106,7%.

Управление Росреестра по Тюменской области напоминает, что все услуги переведены в электронный формат. Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/site/), а также посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты (https://spv.kadastr.ru).

Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно по телефону Управления Росреестра по Тюменской области – (3452) 55-58-58, а также по телефону для справок тюменского филиала Кадастровой палаты – (3452) 25-90-01.