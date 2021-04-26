В Тюменской области стартует акция #ДетиНаДороге

Профилактическое мероприятие по обеспечению детской дорожной безопасности #ДетиНаДороге стартует в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, отдельное внимание в рамках акции уделят вопросам безопасности юных велосипедистов и соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Также для детей будут организованы тематические викторины по правилам дорожного движения, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам, конкурсы и флэш-мобы.

Автоинспекторы проверят автобусы, осуществляющие школьные перевозки. В муниципалитетах региона запланированы целевые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны юных участников дорожного движения. Ребятам вручат информационные памятки и листовки по безопасности дорожного движения.

Отметим, с начала 2021 года в Тюменской области произошло 79 ДТП с участием детей, 1 ребенок погиб, 90 получили травмы. Рост количества подобных происшествий наблюдается с начала апреля.