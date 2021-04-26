Студенты Голышмановского агропедколлежа изучили основы социального проектирования

16 студентов Голышмановского агропедколлежа прошли курс по основам социального проектирования в рамках "Проектной мастерской". Ребята разработали три проекта, которые собираются реализовать до конца лета.

Одна из выпускных работ "Проектной мастерской" – социальный спектакль "Вне Сети". Его сценарий практически готов. В ближайшее время начнутся репетиции, а летом студенты колледжа отправятся на гастроли по пришкольным лагерям городского округа.

Кроме того, представители студенческого совета решили взяться за порядок в комнатах общежитий колледжа. Теперь за образцовое содержание комнаты можно будет получить приз. Разработчики проекта "Экосити" личным примером хотят призвать население поддерживать чистоту на улицах округа. На воплощение студенческих идей из бюджета выделили более 20 тыс. рублей, пишет "Мегатюмень".

Организатором "Проектной мастерской" выступил благотворительный фонд поддержки местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ".