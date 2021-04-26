В Тюменской области востребованы специалисты в строительной отрасли

Почти 28 тыс. вакансий открыто в Тюменской области по данным на 1 апреля 2021 года. На учете в качестве соискателя находятся 17 тыс. 911 человек. Больше всего работников требуется в строительной отрасли.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в службу занятости региона обратилось 15 тыс. 259 человек. Трудоустроено 5 тыс. 941 человек.

5 тыс. 815 специалистов требовалось в сфере "Строительство". 4 тыс. 269 – в "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение". 2 тыс. 427 – "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов". 2 тыс. 202 – "Обрабатывающие производства". 2 тыс. 57 – "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство". Более тысячи вакансий открыто в сферах здравоохранения, образования, социальных услуг.

На самые высокие зарплаты могут претендовать мастер погрузочно-разгрузочных работ, начальник строительства, машинист копра и инженер-строитель. Им предложат более 100 тыс. рублей. Генеральный директор предприятия – 91 тыс. 750 рублей, врач-эндокринолог – 85 тыс. рублей, электромонтер-линейщик – 80 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".