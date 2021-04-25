Для молодых ишимцев проведут профориентационную игру

Старшеклассников ишимских школ приглашают принять участие в профориентационной игре "Кадры будущего", которая будут проходить в течение месяца на площадке мультицентра "Моя территория". Подростки узнают, как выбрать направление профессии и сформировать траекторию развития карьеры.

Проект охватит 230 учащихся 8-11 классов школ Ишима. С помощью настольной игры они попробуют составить план освоения профессии, выстроить связь между навыками для ее освоения. Старшеклассники познакомятся с 39 профессиями будущего: тайм-менеджер, дизайнер интерфейсов, цифровой лингвист, урбанист-эколог и др., а также узнают методы развития надпрофессиональных навыков: клиентоориентированности, управления проектами, работой в условиях неопределенности, работой с людьми и др.

В ходе игры каждый участник выбирает три профессии, знакомится с ними и решает: будет он осваивать навыки специальности или выберет другое направление. Школьники учатся деловым переговорам, обмениваются навыками с другими и зарабатывают баллы. По окончании игры участники получат 5 чек-листов по развитию надрофессиональный компетенций.

"Формат профориентации с помощью настольной игры ещё не использовался у нас в городе. Он позволит школьникам взглянуть на выбор профессии, учитывая индивидуальные особенности личности", — отмечает менеджер проекта "Кадры будущего", Алина Телегина.

Игра будет проходить с соблюдениями мер предосторожности: команды от разных школ играют по отдельности, группами по 20–25 человек. Место проведения игры оснащено масками и санитайзерами, пишет "Мегатюмень".

Первая встреча профориентационной игры "Кадры будущего" пройдет 26 апреля.