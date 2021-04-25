Школьница из Ишима стала победителем конкурса им. В.И. Вернадского

Школьница из Прокуткино Ишимского района Светлана Зубрилина стала победителем XXVIII конкурса им. В.И. Вернадского. За исследование "Все мы жили ожиданием победы (по материалам газеты "Серп и молот")" она получила диплом I степени.
Ученица 9 класса ждала результатов, но новость о победе стала для нее большой неожиданностью. Исследование длилось целый год, оттого особенно приятно было получить столь высокую оценку проделанной работы.
Чтобы узнать, как прошли годы войны в родном Ишимском районе, девушка обратилась в государственный архив Ишима, там она взяла подшивки местной газеты, которая тогда называлась "Серп и молот", с 1941 по 1945 годы. Школьница кропотливо изучила 384 номера периодического издания. Она выбирала материалы, которые более всего отражали, как люди жили и ждали победы.
По словам Светланы Зубрилиной, ей больше всего запомнились письма с фронта от командиров и солдат Красной Армии. Они обращались к школьникам, чтобы те помогали оставшимся в тылу женщинам и старикам.
"Иногда читать и пропускать через себя было тяжело, листая страницы газеты, я словно окуналась с головой в то трудное время, эмоционально переживала то, через что прошли наши земляки тех лет", - поделилась школьница.
Идея написания работы на такую тему пришла в преддверии 75-летия со дня Победы, добавила она. Курировала сбор материала и исследовательскую деятельность учитель истории Прокуткинской школы Елена Аверина, пишет ИА "Тюменская линия".
Светлана также занимается в краеведческом кружке при школе, участвует в волонтерском движении, российском движении школьников, входит в состав школьной сборной района по волейболу. Все это не мешает ей отлично учиться и помогать семье: родителям, старшей сестре и младшему брату. Свою жизнь в будущем девушка хотела бы связать с историей, а пока мечтает побывать в Санкт-Петербурге и зарядиться его удивительной энергетикой.
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