В Голышмановском городском округе усилили противопожарные меры

На всех предприятиях АПК Голышмановского городского округа сформировали противопожарные бригады. С руководителями организаций, предприятий и населением провели дополнительные беседы о профилактике пожаров.
Как рассказал заместитель главы, начальник АПК Голышмановского городского округа Владимир Попов, сохраняется угроза возгораний. На протяжении последних лет в регионе и в округе были засушливые лето и осень, запаса влаги в почве нет, болота стоят сухие.
"Всем нам нужно быть осторожными, беречь природу, не подвергать себя штрафным санкциям. Главная задача – сохранить растительность, поля, леса от огня", - отметил он.
В эти дни земледельцы округа заняты боронованием многолетних трав. Однако боронование пашни пока невозможно из-за переувлажнения, которое сохраняется в связи с низкими температурами воздуха по ночам. Как только ночью установится плюсовая температура, можно будет выходить и на эти виды работ, пишет ИА "Тюменская линия".
"В целом все предприятия округа готовы к проведению всего цикла весенне-полевых работ", - добавил Владимир Попов.
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