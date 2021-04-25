В Голышмановском городском округе усилили противопожарные меры

На всех предприятиях АПК Голышмановского городского округа сформировали противопожарные бригады. С руководителями организаций, предприятий и населением провели дополнительные беседы о профилактике пожаров.

Как рассказал заместитель главы, начальник АПК Голышмановского городского округа Владимир Попов, сохраняется угроза возгораний. На протяжении последних лет в регионе и в округе были засушливые лето и осень, запаса влаги в почве нет, болота стоят сухие.

"Всем нам нужно быть осторожными, беречь природу, не подвергать себя штрафным санкциям. Главная задача – сохранить растительность, поля, леса от огня", - отметил он.

В эти дни земледельцы округа заняты боронованием многолетних трав. Однако боронование пашни пока невозможно из-за переувлажнения, которое сохраняется в связи с низкими температурами воздуха по ночам. Как только ночью установится плюсовая температура, можно будет выходить и на эти виды работ, пишет ИА "Тюменская линия".

"В целом все предприятия округа готовы к проведению всего цикла весенне-полевых работ", - добавил Владимир Попов.