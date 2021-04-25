Социальный проект "Дойти до каждого" поможет в реабилитации детей с ОВЗ

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района участвовали в конкурсе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Их проект "Дойти до каждого" получил грант.

С помощью средств Фонда стало возможным внедрение "эрготерапии" - особой междисциплинарной специальности, помогающей людям с различными физическими или психическими нарушениями в достижении и максимальной независимости от окружающих в своей повседневной жизни. Также благодаря гранту также появилось новое оборудование - комплекс Амалтея, слухоречевой тренажёр ИНОН-М, система "РуЛисен" (Rulisten).

В реабилитации детей принимают непосредственное участие специалист по реабилитации, логопед, психолог, специалист по физической культуре (адаптивной физической культуре) и массажист. Участники проекта уже отметили положительную динамику речевого и психо-эмоционального состояния детей. А родители получили первые навыки работы с ребятами в домашних условиях.

Сегодня на территории района живут 52 ребенка с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Все они стали участниками социального проекта. "Дойти до каждого" не только помогает детям, но и учит такой помощи в быту отвечающим за его развитие взрослым, а также включает психологическую поддержку семьям с ОВЗ, сообщает департамент социального развития Тюменской области.