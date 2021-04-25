Тюменцам рассказали, как правильно пользоваться тонометром

Врач-терапевт Валида Меджидова объяснила, как измерить давление в домашних условиях. Надеть, затянуть манжету и нажать кнопку на приборе - зачастую эти действия люди выполняют автоматически. Но к процессу измерения давления тоже нужно готовиться.

По словам специалиста, перед тем, как взять в руки тонометр, недопустимо курение и употребление алкоголя - это скажется на показателях. Также не стоит увлекаться физическими нагрузками. За час до измерения давления нужно поесть. В течение процесса рука должна лежать - на весу её придется напрягать, это изменит показатели. Руку нужно расслабить, ноги не перекрещивать. В идеале можно откинуться на спинку стула.

"Надеваем манжету на предплечье, затягиваем не слишком сильно, но чтобы не спадала. Разместить надо на 2-3 см выше локтевого сустава. В процессе измерения лучше не разговаривать", - рассказала терапевт.

Если тонометр показывает 140/90 и выше, это повод для беспокойства. При наличии таких данных, но отсутствии слабости и других симптомов, врачи рекомендуют пациенту вести дневник. Делать это нужно в течение двух недель, желательно в одно и то же время и записывать данные, пишет "Вслух.ру".