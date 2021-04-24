В Голышманово реализуют проекты для улучшения жизни

Фото: Благотворительный Фонд развития города Тюмени

Более 50 проектов будет реализовано на территории Голышмановского городского округа в 2021 году в рамках работы муниципального ресурсного центра для НКО. Об этом сообщила исполнительный директор Голышмановского благотворительного фонда поддержки местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольга Бадрызлова на межрегиональной конференции в Тюмени.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени провел конференцию на тему "От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО". Ольга Бадрызлова в рамках мероприятия рассказала о том, что ресурсный центр создан для взаимодействия активных граждан, власти и бизнеса в целях улучшения качества жизни на территории, укрепления некоммерческого сектора в округе, а также поделилась достижениями и планами.

Отметим, проект БФРГТ реализуется на средства гранта Президента РФ. В нём задействовано все шесть регионов УрФО. Его цель - содействие усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием граждан, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".