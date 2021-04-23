Тюменские врачи с начала года провели три операции TAVI

15:12 23 апреля 2021
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Фото:пресс-служба ОКБ 1

Три малоинвазивных операции при стенозе — сужении просвета аортального клапана — проведены рентгенхирургами тюменской Областной клинической больницы №1 на прошлой неделе.

Метод оперативного вмешательства, называемый транскатетерной имплантацией аортального клапана (сокращённо TAVI), применяется в мире с 2004 года и позволяет устранить одну из самых опасных патологий сердца без подключения искусственного кровообращения.

TAVI — жизнеспасающая операция, когда другой альтернативы у пациента нет, в тех случаях, когда по ряду медицинских показаний ему не может быть проведена обычная открытая операция. Если не выполнить эту процедуру, то неблагоприятный исход закономерен.

В 2019 году было проведено десять операций TAVI, в 2020 году несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию уникальное лечение оказано 15 пациентам. В этом году планируется выполнить такую операцию по замене клапана 20 пациентам.

ОКБ №1 является единственным лечебным учреждением на юге Тюменской области, которое проводит высокотехнологичные операции по транскатетерной имплантации аортального клапана.

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