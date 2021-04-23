В Тюменской области участникам ликвидации радиационных аварий и катастроф выплатят 1,4 млн рублей

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В Тюменской области проживают свыше 1200 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, и членов семей умерших (погибших) участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний. Из них более 600 человек являются непосредственными участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданами из подразделений особого риска.

"Меры социальной поддержки указанным категориям граждан установлены федеральным законодательством и предоставляются за счет средств федерального бюджета своевременно и в полном объеме. В зависимости от категории - это и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, оплата дополнительного отпуска, осуществление единовременной и ежегодной компенсации за вред здоровью, ежегодной компенсации на оздоровление, ежемесячных денежных компенсаций на приобретение продовольственных товаров и в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием", — сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Также инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска на региональном уровне установлены и предоставляются меры социальной поддержки по проезду на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения.

Ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф ежегодно за счет средств бюджета Тюменской области осуществляется единовременная выплата. В связи с 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС выплату получат непосредственные участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том числе ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, граждане из подразделений особого риска. Всего на данные цели в бюджете Тюменской области в 2021 году предусмотрено более 1,4 млн рублей.