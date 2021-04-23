Тюменцы могут получить до 1,5 млн рублей на театральные постановки

Тюменские театральные сообщества приглашают принять участие в открытом благотворительном конкурсе "Новый театр", где они могут получить поддержку и финансирование своих спектаклей и театральных произведений.

Специально для помощи в подготовке и проработке заявки на конкурс для тюменских театральных лидеров будет организован образовательный интенсив, на котором победители прошлых сезонов конкурса и театральные актеры поделятся своим опытом.

Образовательная встреча пройдет в мультицентре "Моя территория" 27 апреля в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Экспертами на интенсиве выступят: директор и главный режиссер Центра современной драматургии (Екатеринбург) Антон Бутаков, продюсер и актер театральной компании "Сцена-Нева" Никита Герасимов.

"Новый театр" — открытый благотворительный конкурс для поддержки и финансирования спектаклей, театральных произведений, променадов и различных постановок. Проводится фондом Михаила Прохорова для развития независимого театра в России и популяризации его у зрителей. Общий грантовый фонд конкурса составляет 17 400 000 рублей. Прием заявок продлится до 30 апреля.