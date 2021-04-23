В Тюменской области проходит конкурс лучших социальных практик

В Тюменской области проходит конкурс "Практика года", где определят лучшие практики в сфере социальной политики.
Конкурс проходит в четырех номинациях: "Системная работа с семьей и детьми", "Организация отдыха и оздоровления", "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов", "Реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов".
К участию в конкурсе приглашаются учреждения и организации отрасли "Социальная политика". Заявку участника необходимо направить организаторам до 7 мая.
Организатором конкурса является департамент социального развития Тюменской области, координатором выступает региональный центр "Семья". Лучшие практики, выявленные по итогам конкурса, подлежат внедрению и апробации в учреждениях и организациях области социальной политики.
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