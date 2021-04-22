В Тюмени открылась выставка урало-сибирской росписи

Фото предоставлено департаментом культуры администрации Тюмени

В рамках проекта "Тюмень — город мастеров" в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина открылась выставка урало-сибирской росписи "Тюменская домовая роспись".

Проект знакомит тюменцев с изделиями местных мастеров-ремесленников. Экспозиция включает предметы деревянной утвари и игрушки, а также издания о традициях и разнообразных техниках урало-сибирской росписи, знакомит с тюменской домовой росписью.

На выставке представлены работы тюменской мастерицы Надежды Еремеевой, сумевшей детально передать самобытный характер уникального народного промысла.

Посетить выставку можно до 30 июня по адресу ул. Газовиков, 30.