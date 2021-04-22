В Тюмени открылась выставка урало-сибирской росписи

16:26 22 апреля 2021
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Фото предоставлено департаментом культуры администрации Тюмени

В рамках проекта "Тюмень — город мастеров" в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина открылась выставка урало-сибирской росписи "Тюменская домовая роспись".

Проект знакомит тюменцев с изделиями местных мастеров-ремесленников. Экспозиция включает предметы деревянной утвари и игрушки, а также издания о традициях и разнообразных техниках урало-сибирской росписи, знакомит с тюменской домовой росписью.

На выставке представлены работы тюменской мастерицы Надежды Еремеевой, сумевшей детально передать самобытный характер уникального народного промысла.

Посетить выставку можно до 30 июня по адресу ул. Газовиков, 30.

Теги: ремесло
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