В Тюмени открылась выставка урало-сибирской росписи

В рамках проекта "Тюмень — город мастеров" в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина открылась выставка урало-сибирской росписи "Тюменская домовая роспись".
Проект знакомит тюменцев с изделиями местных мастеров-ремесленников. Экспозиция включает предметы деревянной утвари и игрушки, а также издания о традициях и разнообразных техниках урало-сибирской росписи, знакомит с тюменской домовой росписью.
На выставке представлены работы тюменской мастерицы Надежды Еремеевой, сумевшей детально передать самобытный характер уникального народного промысла.
Посетить выставку можно до 30 июня по адресу ул. Газовиков, 30.
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