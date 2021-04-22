Тюменцам рассказывают, как правильно выбирать саженцы

Стартовал сезон продаж саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Чтобы не ошибиться с выбором посадочного материала следует помнить, что предназначенные для посадки саженцы должны быть районированными в нашей зоне, а еще лучше выращенными в питомнике, расположенном в области, и включёнными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, рассказывают специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре.

При покупке посадочного материала необходимо спрашивать у продавца документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. В большинстве случаев, на рынке продаются саженцы без документов, подтверждающих их происхождение и качество. Здесь покупатель рискует заплатить деньги и получить вместо культурного растения, за которое его выдает продавец, просто-напросто "дичок". Дело в том, что 21 октября 2011 года обязательная сертификация отменена, однако реализация семян (к ним относятся и саженцы) осуществляется при наличии документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. Поэтому продавцы должны иметь акт апробации (удостоверяющий сортовые качества), протокол испытаний или удостоверение о качестве семян (удостоверяет посевные качества) или же сертификат соответствия, выданный в системе добровольной сертификации семян.

Необходимо обращать внимание, что к саженцам, сформированным пучками, к верхней или нижней обвязке должен быть прикреплен ярлык с указанием следующей информации: наименование культуры (ботаническое название культуры в соответствии с Госреестром), помологический сорт, категория посадочного материала, наименование подвоя, товарный сорт, номер партии, число саженцев, обозначение настоящего стандарта. Для плодовых и ягодных культур ярлык должен прикрепляться к каждому или одному из наружных черенков. При отсутствии сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию и при отсутствии у продавца документов, подтверждающих качество саженцев, стоит воздержаться от приобретения такого посадочного материала.

В Российской Федерации разработан и введен в действие национальный стандарт (ГОСТ Р 53135-2008), по которому покупатель может ознакомиться с общими техническими требованиями к качеству посадочного материала, внешним видом и состоянием надземной и подземной части, правилами упаковки, маркировки, транспортировкой и хранением посадочного материала.

В случае обнаружения нарушений при покупке посадочного материала можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по адресу: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35 или по телефону (3452) 43-15-12.