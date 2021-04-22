Тюменцев приглашают в школу родословия

Фото предоставлено Литературно-краеведческим центром

В Тюмени в эту субботу, 24 апреля, в Литературно-краеведческом центре в рамках дней исторического и культурного наследия состоится занятие школы родословия, организованной при тюменском Историко-родословном обществе.

Занятия школы разработаны для тех, кто самостоятельно изучает историю своей семьи, города, предприятия. Обучение ведется совместно с сотрудниками библиотек, архивов, музеев для расширения базы исследований. Опытные генеалоги, работники архивов, историки проводят мини-лекции, работают в малых группах, организуют тренинги, творческие задания, интерактивное обучение.

Генеалоги-любители получают информационную, консультационную и практическую помощь, проводят самостоятельные исследования, анализ и описание полученных данных. За 2020 год обучение в Школе прошли более ста человек. Большинство из них вступили в Историко-родословное общество, выступили с докладами на семинарах, опубликовали результаты своих исследований.

На очередном занятии в литературно-краеведческом центре слушатели поделятся опытом по составлению родословных своих семей. Также на встрече пройдет презентация нового номера альманаха "Большое Городище", который издается Юрием Мандрикой. Номер посвящен памяти тюменского историка и краеведа Владимира Яковлевича Темплинга.

Начало занятия в 11:00. Контактный телефон для справок и записи: 46-45-79.