Тюменским школьникам рассказали о польской ссылке в Сибири

В рамках областной школы юных краеведов "Тюменский следопыт" прошли занятия об историко-культурном наследии поляков. На занятии побывали свыше 200 школьников из Тюмени и области.
Практическое занятие школы было посвящена периодизации волн польской ссылки в Сибири, а также вкладу поляков в ее хозяйственное, культурное и научное освоение.
Руководитель "Тюменского следопыта", писатель-краевед и создатель единственного в России историко-этнографического музея о поляках Сибири Сергей Филь провел виртуальную фотоэкскурсию по собранию материальной культуры своего музея: образцы мебели, культовой утвари, документов, наград, книг, бытовавших в польских семьях Тобольска, Тюмени, Ишима, Ялуторовска в XVIII–XX веках.
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