Тюменцев приглашают на книгообменник

Общегородской книжный обменник пройдет в Тюмени в субботу, 24 апреля. В 2020 году из-за пандемии коронавируса благотворительный проект не действовал. Книжный развал будет работать возле благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 16 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от книжной феи. Собранные средства направляются на благотворительность.