Тюменцев познакомят с историей Северного морского пути

Фото: пресс-служба ТМПО

В этот четверг, 22 апреля, в музейном комплексе им. Словцова состоится традиционная вечерняя образовательная лекция. Тема очередной встречи - "Три причала села Новый Порт: локальная история Северного морского пути". Начало мероприятия в 18:00, вход свободный по предварительной записи.

Сегодня Северный морской путь является одной из самых перспективных мировых транспортных магистралей. К нему приковано внимание всех ведущих держав. Обский сектор Северного морского пути занимает в истории трансконтинентальной арктической трассы особое место. На примере небольшого обского села со звучным названием Новый Порт, которое в этом году отмечает свое столетие, участники лекции рассмотрят основные этапы и коллизии открытия и освоения Обского участка Северного морского пути.

Спикером выступит Михаил Геннадьевич Агапов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН.

Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Количество мест на лекции ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 16+.