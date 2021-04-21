Ночью на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте ограничат движение

В Тюмени в ночь со среды на четверг, 22 апреля, в промежутки с 00:00 до 01:00 и с 03:00 до 04:00 на время выполнения монтажных работ будет ограничено движение в районе пересечения улиц Мельникайте и Дружбы в трех направлениях.

ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом ограничений, а также руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, четко следовать указаниям автоинспекторов, которые будут информировать автомобилистов о введенных ограничениях и регулировать движение.