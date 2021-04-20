СвЖД просит водителей быть внимательными на железнодорожных переездах

СвЖД призывает водителей проявлять бдительность и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
С начала года дежурные по переездам на СвЖД зафиксировали более 400 грубых нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Водителям напоминают: согласно правилам железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.
С начала 2021 года на Свердловской железной дороге произошло два дорожно-транспортных происшествия на переездах. Пострадало 3 человека, погибших нет.
Так, вчера, 19 апреля 2021 года, на регулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником, перегона Седельниково – Решеты ы Свердловская область) водитель легкового автомобиля Skoda Octavia выехал на пути перед приближающимся грузовым электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля травмированы, автомобиль получил повреждения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru