СвЖД просит водителей быть внимательными на железнодорожных переездах

СвЖД призывает водителей проявлять бдительность и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

С начала года дежурные по переездам на СвЖД зафиксировали более 400 грубых нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Водителям напоминают: согласно правилам железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

С начала 2021 года на Свердловской железной дороге произошло два дорожно-транспортных происшествия на переездах. Пострадало 3 человека, погибших нет.

Так, вчера, 19 апреля 2021 года, на регулируемом железнодорожном переезде, не обслуживаемом дежурным работником, перегона Седельниково – Решеты ы Свердловская область) водитель легкового автомобиля Skoda Octavia выехал на пути перед приближающимся грузовым электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля травмированы, автомобиль получил повреждения.