Тюменцы запишут видеописьма для ветеранов Великой Отечественной войны

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени в социальной сети "ВКонтакте" запускает акцию #ТюменскоеписьмоПобеды. Участники акции могут записать видеопослание своему герою военных лет.

"Рядом с нами остается все меньше участников тех трагических событий. Многие погибли в суровые годы войны, кто-то оставил нас уже в мирное время. Как бы хотелось лично сказать слова благодарности, рассказать о своей жизни, поделиться радостными моментами, успехами и планами на будущее. Видеописьмо – это дань памяти людям, которые подарили нам Победу", - пояснили суть акции организаторы.

Чтобы присоединиться к акции памяти тюменцам, нужно:

♦ записать 2-минутное горизонтальное видео. В начале видеописьма произнести фамилию, имя и воинские заслуги адресата (например, "дорогой и любимый мой дедушка ФИО, звание… Это я, твоя внучка(внук)….").;

♦ прикрепить запись в комментариях к посту, указать один из хештегов: #ТюменскоеписьмоПобеды, #Запишемписьмоветерану, #Тюменскоеписьмоветерану.

♦ открыть свою страницу для связи.

В общий ролик, который будет смонтирован ко Дню Победы, войдут наиболее яркие, искренние эмоции и самые важные жизненные события тюменцев.