В Тюмени пройдет "Библионочь"

"Библионочь-2021" состоится 23 апреля. Одной из площадок мероприятия станет Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева.

Тема "Библионочи" в этом году — "Книга — путь к звездам!". Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. В связи с эпидемиологической обстановкой акция пройдет онлайн и офлайн.

В офлайн формате в библиотеке будут работать площадки "Звездный десант": артистическое фехтование в стиле "Звездных войн"; "Челлендж-шоу": мультимедийная программа для детей и подростков; фотозона "Космическое небо"; "Шоу профессора Открывашкина"; комплексная выставка "Мир интересных открытий"; игровая программа "Космическое путешествие"; интеллектуальная викторина "Мы – потомки Гагарина"; мастер-класс по изготовлению мини-книг и блокнотов с изображением российских космонавтов "Герои звездных дорог".

Посещение всех площадок возможно по предварительной записи на сайте tonb.ru на определенное время – 19:00, 20:00, 21:00.