Тюменцы все чаще обращаются в клининговые компании для мытья окон

Многие тюменцы весной проводят генеральную уборку, в которую входит и мытье окон. И все чаще горожане предпочитают обращаться за помощью в специализированные организации. Особенно востребована услуга среди жителей верхних этажей многоэтажных домов.

Специалисты предупреждают, что без хорошего страховочного ремня самому на высоту лучше не лезть, стремянки и лестницы могут упасть. Лучше воспользоваться услугами клининговых компаний, которые имеют необходимое оборудование. Это будет стоить от 400 до 2000 рублей.

К примеру, отмыть две рамы можно за 400 рублей, а три - за 600. Если окно нестандартного размера, то цену будут определять по фото или обсуждать на месте. Сотрудники моют не только окна, но и лоджии: 3 метра выходят примерно на 1500 рублей, а 6 метров от 1800 до 2500 рублей, пишет "Мегатюмень".

"Сейчас сезон только начался, поступает около трех заказов в день. Сотрудники используют различную бытовую химию, которую можно приобрести в любом магазине для самостоятельной чистки окон, телескопические щетки", - прокомментировала сотрудница одной из клининговых компаний.