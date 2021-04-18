Тюменским дачникам следует внимательно выбирать лук и чеснок на посадку

Сезон посева лука и чеснока стартует для тюменских дачников. Чтобы выбрать правильный посадочный материал, следует соблюдать несколько несложных правил.

Как рассказали специалисты Россельхознадзора, для посадки должны использоваться лишь районированные сорта, которые есть в госреестре селекционных достижений и допущены к использованию. В момент выбора луковиц чеснока и лука-севка нужно обратить внимание на их внешний вид. Луковицы должны быть цельными, здоровыми, чистыми, с сухими кроющими чешуйками, хорошо вызревшей шейкой, с остатками корневой системы или без нее, должны иметь окрас и форму, которая свойственна сорту.

Луковицы чеснока также должны быть цельными, без грязи, с целым твердым донцем, без любых повреждений вредителями. На этикетке или упаковке семян лука-севка и чеснока указывается название культуры, сорт, номер партии, название хозяйства, адрес, сортовая чистота, пишет "Тюменская область сегодня".

При обнаружении нарушений требований при реализации посадочного материала следует обращаться в тюменское Управление Россельхознадзора по телефону: (3452) 43-15-12.