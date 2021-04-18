В Тюменском районе контролируют качество школьного питания

Родители, ученики, педагоги и организаторы оценили качество блюд в школьных столовых Тюменского района. Обсуждение проходило в онлайн-формате по инициативе районного управления образования.

В Тюменском районе бесплатное питание в школе, помимо учащихся начальных классов, получают 1714 ребят из малоимущих семей, а также около 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов – для них организовано двухразовое горячее питание.

Директора школ отмечают, что организатор питания "Магия вкуса", который обслуживает практически все образовательные учреждения района, оперативно реагирует на сообщения и жалобы со стороны родителей. Также было предложено вернуться к формату родительских конференций после снятия в регионе ограничений на массовые мероприятия, чтобы снять часть вопросов. Раньше родители могли попробовать каждое блюдо из школьного меню и оценить его.

Председатель районного "Совета родителей" Анна Миронова считает, что рейды родителей по школьным столовым помогают увидеть объективную картину, понять, почему ребенок отказывается есть то или иное блюдо. В планах "Совета родителей" сделать выездные рейды ежемесячными, плановыми.

По словам главного педиатра Областной больницы № 19 Нины Грековой, алгоритм взаимодействия с организатором питания и управлением образования отработан, замечания медицинских работников всегда учитываются.