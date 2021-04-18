Эксперты советуют тюменцам больше двигаться

Из-за технического прогресса и снижения существенных физических нагрузок тюменцы сталкиваются с гиподинамией. Она способствует усталости не только физической, но такое эмоциональной и психологической, вызывает стресс, профессиональное выгорание и проблемы со здоровьем.

Как отметили специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии, чтобы сэкономить время, мы используем автотранспорт, а многие вопросы и вовсе решаем дистанционно. Чтобы исключить негативные последствия малоподвижного образа жизни, следует больше гулять, выбирать альтернативные средства передвижения – самокат, велосипед, а также заниматься офисной гимнастикой в рабочее время.

Эксперты напоминают: малое количество двигательной активности ведет к дальнейшему усугублению положения и более серьезным заболеваниям. Только физические нагрузки в течение дня способны избавить жителей от нервно-психического напряжения. Каждому тюменцу нужно выделить себе время для физкультуры и спорта в течение дня, хотя бы 30 минут, пишет "Тюменская область сегодня".