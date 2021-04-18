Туристическая выставка откроется в Тюмени в конце апреля

Выставка, посвященная туризму, спорту и отдыху, откроется в Тюмени 21 апреля. Свои туристические возможности представят более 40 участников из Алтайского края, Башкортостана, Дагестана, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Московской области, Новороссийска, Перми, Саратовской области, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Выставка "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" будет проходить с 21 по 25 апреля в Выставочном зале. В программе запланированы презентации, а также мастер-классы и консультации специалистов. Новшеством этого года станет информационный стенд госохотдепартамента Тюменской области, где все желающие смогут узнать о правилах охоты в регионе и задать свои вопросы. Кроме того, отдельный интерактивный стенд "Славянское подворье" заявила администрация Ялуторовска.

"Российские туристические направления являются самыми востребованными на сегодня по ряду причин. Первое знакомство с новыми местами для отдыха, как правило, происходит по интернету, но для многих остаётся важным непосредственное общение и получение информации из первых уст. У нас успешно работает центр Visit Tyumen в тюменском ЦУМе. Уверена, что и посетители выставки найдут для себя много полезного. Ведь видов туризма много: кому-то нужен поход, палатки, охота, другим пляжный отдых, термальные источники, третьим - достопримечательности. Все это сейчас доступно и для отдыхающих в Тюменской области. У нас есть, что посмотреть, и где отдохнуть", - отметила руководитель "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова.

Генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков рассказал, что спрос на отдых внутри страны растет, подтверждение тому – количество участников выставки. Более того, сам их приезд в Тюмень уже попадает под определение делового туризма, который в том числе способствует восстановлению экономики.