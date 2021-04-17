Тюменец стал советником руководителя Росмолодежи

Президент Союза экстремальных видов спорта, предприниматель и спортсмен Иван Шмонин из Тюмени назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева.

Иван Шмонин возглавляет Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team), является президентом тюменского регионального отделения Федерации сноуборда России, членом Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УФО.

Результаты многолетней работы предпринимателя и общественного деятеля в сфере молодежной политики и российской event-индустрии привлекли внимание Федерального агентства по делам молодежи.

Начав свою деятельность с организации областных соревнований по сноуборду в Тюмени, Иван Шмонин вырастил команду Extreme Team, которая сегодня реализует фестивали по 25 экстремальным видам спорта в разных регионах страны. Проекты собирают сотни участников – титулованных профессиональных российских спортсменов, тысячи зрителей и многомиллионные медиаохваты. Родившиеся в Тюмени фестивали экстремальных видов спорта выросли в ежегодные проекты федерального уровня. С 2016 года в День города на набережной проходит фестиваль "Extreme Expo", а с 2017 года в феврале на том же месте традиционно проходит "Битва на Туре" – в 2021 году фестиваль вошёл в календарь международных соревнований FIS.

"Вы занимаетесь хорошим делом и главное – от души. Это самое лучшее, когда человек делает не потому что надо, а потому что он так живет", – сказал Александр Бугаев во время торжественного вручения Ивану удостоверения советника руководителя Росмолодежи на общественных началах.

В числе проектов Extreme Team реализованные фестивали современных и экстремальных видов спорта на нестандартных локациях в разных регионах России: станция метро "Деловой Центр" и Гостиный Двор (г. Москва), площадь у Мечети "Сердце Чечни" (г. Грозный), единственная в стране четырехуровневая набережная (г. Тюмень) и другие.

Иван Шмонин:

Для меня это неожиданное назначение. Новый статус даёт отличный потенциал и возможность реализовать накопленный опыт, быть полезным в развитии молодежной уличной культуры, творчества и экстремальных видов спорта.

Иван окажет содействие в проведении Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" и выступит экспертом в направлении конкурса "Развиваю границы возможного".