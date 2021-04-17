В Тобольске исследуют дождевых червей и жуков

Специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии проводят экологический мониторинг в окрестностях "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. По самочувствию беспозвоночных животных и насекомых они определяют состояние окружающей среды.

Как рассказала энтомолог Елена Сергеева, строительство и запуск производственных процессов предприятия не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в окрестностях Тобольска. Ученые с 2015 года наблюдали за динамикой состава, численности и биомассы почвенных беспозвоночных.

"Существует ряд индикаторных видов беспозвоночных животных, которые чутко реагируют на малейшие изменения условий окружающей среды. Это дождевые черви, многоножки, коллемболы, некоторые виды жуков или, к примеру, отдельные водные представители - поденки, ручейники, стрекозы", - пояснила эксперт.

Наблюдение за динамикой состава, численности и биомассы почвенных беспозвоночных в пределах мониторинговых участков, по оценке ученых, не оказали выраженного негативного влияния на уровень биоразнообразия лесных экосистем в окрестностях предприятия, пишет ИА "Тюменская линия".