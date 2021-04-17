ГИБДД проверит тюменские автомобили с тонировкой

Мероприятия по выявлению нарушений светопропускаемости стекол автомобилей проходят в Тюменской области. Автоинспекторы проведут рейды во всех городах и районах региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ежедневно сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности от 40 до 70 водителей за незаконную тонировку. С начала года в регионе выявлено более 8 тысяч таких нарушений.

Если водитель на месте выявления нарушения не снимает добровольно темную пленку со стекол, ему выдается требование об устранении недостатков. При невыполнении предписания в установленный срок водитель подвергается административной ответственности. Решение о применении санкции в таком случае принимает суд, вплоть до административного ареста до 15-ти суток.

Как отмечают эксперты, стекла автомобилей, тонированные с нарушением ГОСТ, затрудняют выявление нарушителей, например, пьяных водителей, либо людей, совершивших преступления.

